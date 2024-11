L'attaccante francese, dopo un inizio di stagione da protagonista, non trova il gol in Serie A dal 10 ottobre

La stagione dell'Inter era iniziata nel segno di Marcus Thuram : l'attaccante francese aveva realizzato due doppiette e una tripletta nelle prime giornate di campionato, ma nell'ultimo mese il suo rendimento è calato drasticamente. In Serie A non segna dal 10 ottobre, più di un mese, e contro il Verona proverà a ripartire.

Così scrive il Corriere dello Sport: "La sua stagione era cominciata con il turbo. Subito due doppiette, contro Genoa e Atalanta, nelle prime tre giornate. Poi addirittura 3 centri tutti in una volta alla settima, contro il Torino. Ma era, appunto, il 10 ottobre. E da lì le sue polveri si sono bagnate. Con l'eccezione dell'ultimo exploit, realizzato in Champions, in casa dello Young Boys, lo scorso 23 ottobre: un sigillo pesante, però, visto che in pieno recupero ha regalato all'Inter i 3 punti.