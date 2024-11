Prosegue l'inchiesta ultras che potrebbe coinvolgere anche i club e alcuni tesserati già ascoltati nei vari interrogatori. I tempi per avere eventuali sentenze non saranno brevi.

"Oltre all’inchiesta penale, quella sportiva. La procura della Figc ha ricevuto gli atti sull’indagine penale milanese che ha portato all’arresto di 19 ultrà di Milan e Inter. Il procuratore federale Giuseppe Chiné vuole accertare se ci siano violazioni del codice di giustizia sportiva da parte di tesserati dei due club milanesi o delle società stesse, che il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, ha però detto essere «danneggiate da questa vicenda». L’inchiesta milanese “Doppia Curva” riguarda il commercio di biglietti, le richieste di denaro a cui sarebbero stati sottoposti con minacce i gestori dei baracchini intorno a San Siro e i legami con la ’ndrangheta. Le ipotesi di reato comprendono l’associazione per delinquere e l’estorsione. Dopo l’arresto dello storico capo ultrà interista Andrea Beretta, accusato dell’omicidio di Antonio Bellocco, altro capo della curva, in un capannone in provincia di Milano sono stati trovati pistole, kalashnikov, bombe a mano. Si ritiene fossero l’arsenale dei gruppi ultras", si legge su Repubblica.