«Il 2-3 col Milan è una brutta sconfitta che brucia, per come è maturata, per il vantaggio disperso e soprattutto per il gol decisivo allo scadere. Ma non possiamo non considerare i meriti del Milan, certificati da una seconda parte di gara perfetta: io non credo “alle magie” nel calcio e non penso che Conceiçao abbia potuto fare miracoli, ma gli riconosco enormi meriti per spirito e gestione della gara».