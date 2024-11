Pressione agli avversari

Inutile dire quale sia l’obiettivo odierno di Inzaghi: vincere e andare in testa alla classifica in solitaria, almeno per qualche ora, ovvero fino alle 22.30 circa se l’Atalanta dovesse sconfiggere a Bergamo il Parma. Tre punti per cancellare l’1-1 contro il Napoli prima della sosta - occasione sprecata proprio per tornare in testa da soli - e mettere pressione su tutte le rivali che per una volta dovranno inseguire, temporalmente parlando. Battere il Verona quindi per rendere più pepata Milan-Juventus - con l’1X aumenterebbe il vantaggio sui bianconeri; con il 2 i rossoneri precipiterebbero a meno 10 - e caricare di tensione Atalanta, Fiorentina, Lazio e soprattutto Napoli, atteso alla risposta nella delicata sfida contro la "nuova" Roma di Ranieri. Inzaghi, così come ribadito dal presidente Marotta durante la sosta, per ora non vuole scegliere fra campionato e Champions e dunque andrà avanti con le rotazioni, con la speranza di chiudere a gennaio nelle prime otto di Champions per poi dedicarsi, allora sì, a febbraio, alla sola Serie A.