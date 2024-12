All’alba del 2023, meno insomma di due anni fa, Inzaghi era un allenatore a rischio. La sua panchina era in pericolo e il pareggio con la Salernitana sembrava davvero poter rappresentare l’inizio della fine - si può dire così? - del suo rapporto con l’Inter. Come non invidiare - avrà forse pensato Simone in quei giorni - Spalletti, Mourinho, Sarri, Allegri, Pioli … saldamente al comando delle loro squadre. Fatto sta che a Napoli Spalletti ha rotto con il presidente; Mourinho a Roma è entrato in rotta di collisione con la società e alcuni senatori; Sarri ha mantenuto buoni rapporti con il presidente Lotito e il ds Fabiani, ma ha mollato una squadra che non lo seguiva più; Allegri è sbottato in diretta televisiva contro i dirigenti della Juve ed è stato sollevato dall’incarico; a Pioli è stata fatta una bella festa di ringraziamento, con gli applausi dei dirigenti del Milan, dei giocatori e quelli ancora più sinceri dei tifosi.