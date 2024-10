Federico Dimarco rappresenta una delle armi più pericolose per l'Inter e Ivan Juric sta disegnando la sua Roma per contenerlo al meglio. Ecco le indicazioni dal Corriere dello Sport: "Se per contenere Dimarco sulla destra Juric ha scelto Koné a centrocampo a supporto di Celik e di Mancini, su quel lato della difesa a tre, a sinistra, sta pensando seriamente di utilizzare questo doppio esterno per poter anche cambiare modulo.

Niente Hermoso quindi, che dovrebbe accomodarsi in panchina, ma Angeliño per fermare con la sua rapidità le incursoni e i tagli di Lautaro e supportare proprio Zalewski sulla fascia che avrà a che fare con Darmian ma anche con i raddoppi su Barella. Al tempo stesso il polacco dovrà spingere tanto per evitare proprio gli affondi dell’esterno di competenza e supportare Dovbyk per non lasciarlo nella morsa dei tre centrali difensivi. Ma il piano di Juric può appunto prevedere anche il cambio di modulo. Quindi spostare Angeliño sulla fascia come quarto di difesa e Zalewski ancora più alto per un attacco a tre e il supporto di Pellegrini come trequartista centrale. Una Roma “double face” che potrà cambiare il proprio assetto a seconda del canovaccio della gara".