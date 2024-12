Domani sera l'Inter scenderà in campo alla BayArena per affrontare il Bayer Leverkusen. Qualche defezione tra i nerazzurri

Domani sera l'Inter scenderà in campo alla BayArena per affrontare il Bayer Leverkusen. Simone Inzaghi effettuerà qualche cambio di formazione rispetto agli undici scesi in campo contro il Parma. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Francesco Acerbi, non ancora al 100%. L'obiettivo del difensore è scendere in campo contro la sua ex squadra, la Lazio.