Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue parole: "Abbiamo goduto tanto per la Supercoppa e meritato, ma siamo 17 punti dalla prima in classifica: un club come il Milan non può avere la pancia piena. Dobbiamo concentrarci su domani e cominciare a vincere e convincere per arrivare più in alto possibile. La Supercoppa è passata. Emozioni domani? Chiedo scusa a chi deluderò, non ci sono emozioni: c'è adrenalina per una partita, per capire dove sono. Ma ho troppe cose in testa, non penso neanche a cosa vivrò: prima del fischio dell'arbitro qualcosa sentirò, non sono una pietra. Ma la cosa importante è preparare i ragazzi per vincere.