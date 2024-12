Lazio, Baroni: “Cedimento nervoso, è colpa mia. Zaccagni al quarto uomo…”

Posso solo ringraziare i tifosi ed è il motivo per cui sono qui ad assumermi la responsabilità della sconfitta. Non vedo l'ora che arrivi domattina per ritrovare la squadra. Sono cadute che fanno male, sono dolorose e sicuramente mi aiutano. Lo trasferirò alla squadra. C'è stato un confronto nello spogliatoio?

Zaccagni era nervoso? Ha detto qualcosa al quarto uomo, ma l'ho mandato in panchina e gli ho detto di stare zitto. Non c'era da dire niente, se non a noi. Alla squadra ho detto ciò che sto dicendo ora, questa deve essere una situazione che deve migliorarci. Una squadra però non può disunirsi alla prima difficoltà, per cui non avverrà più. Dia? Ha un piccolo problemino alla caviglia, non era il caso di forzarlo. Se c'erano i presupposti lo avrei fatto, ma così sarebbe stato assurdo. Ma vale anche per la sostituzione di Zaccagni, che aveva subito una contusione".