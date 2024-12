"L'Inter ha vinto contro una squadra forte, ho negli occhi ancora la Lazio di Amsterdam, poi capita la serata sbagliata, non c'è questa differenza di punteggio tra le due squadre. Ma il braccio di ferro che fa vedere l'Inter contro una Lazio in fiducia, ok che era senza Castellanos, è un messaggio all'esterno impressionante"

"Lautaro non segna? Non gli do un valore negativo. Una squadra che vince 6-0 e non segna Lautaro, figuriamoci dove può arrivare questa squadra se inizia a segnare Lautaro come sa"