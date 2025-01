Roberto D'Aversa, allenatore dell'Empoli, ha presentato in conferenza stampa la sfida in programma domani sera a San Siro contro l'Inter: "Affronteremo i campioni d'Italia in carica. L'Inter è una squadra che fa addormentare la partita, ti dà la sensazione che tu possa fargli male e poi hanno delle accelerazioni e diventano devastanti. Pensiamo a quello che dobbiamo fare bene noi: a mettere nella gara intensità, a far arrivare meno palloni possibile al loro potenziale offensivo, quindi attaccanti, quinti e centrocampisti. Dovremo lavorare in maniera compatta e determinata senza commettere errori, contro una squadra come l'Inter non devi sbagliare".