Condizionati dalle prossime sfide contro Arsenal e Napoli? Non penso. Sappiamo l'importanza di queste partite, ma anche questa era molto importante per il nostro percorso in campionato, sono 3 punti importanti. NOn ci sono partite facili in Serie A, il Venezia ha giocato ebene e ci ha messo in difficoltà in alcune occcasioni. Noi dobbiamo continuare a lavorare per fare al massimo. La partita del Napoli? Noi stavamo preparando la nostra partita, che è la cosa più importante. Il risultato l'abbiamo visto ovviamente, ma la motivazione dovrebbe venire da dentro di noi. Dobbiamo sempre giocare al massimo, al di là dei risultati delle altre".