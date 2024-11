"Sarà un campionato aperto ed equilibrato, queste partite possono fare la differenza. Bisogna sempre arrivarci bene, con le giuste rotazioni. Ora due partite importantissime con Arsenal e Napoli. Calhanoglu e Acerbi saranno pronti per mercoledì, poi resterà fuori solo Carlos Augusto. Col Napoli partita da svolta? No, siamo all'inizio e fra meno di tre giorni scendiamo in campo contro una delle squadre più forti d'Europa. Penso solo all'Arsenal.