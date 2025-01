Ma come mai, secondo Guardiola, un rinnovo così lungo, fino al 2034? "È la fiducia del club verso Erling. Il club sa perfettamente quanto lui sia professionale - risponde il tecnico -, e nota il suo impegno ogni giorno e in ogni partita per mostrare il proprio talento. E da parte sua, perché in dieci anni non sappiamo mai cosa accadrà, è un periodo lungo. Haaland ha dimostrato ciò che voleva, e ha fiducia nel club. Penso che lui lo ami, che ami le persone che ha intorno, e la Premier League. Ama essere qui e credo che abbia capito che non c'è posto migliore in cui potrebbe essere in questo momento o, direi, nei prossimi dieci anni".