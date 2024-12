«Ringrazio Fonseca per quello che ha fatto e per il professionista che è, abbiamo massimo rispetto per lui. È stato esonerato perché non ha trovato continuità di risultato e quando sei il Milan devi fare risultato. Avevamo deciso di esonerare Fonseca dopo la gara con la Roma e abbiamo fatto un errore, abbiamo sbagliato a mandarlo in conferenza stampa e per questo chiedo scusa a lui». Così Zlatan Ibrahimovic ha parlato dell'esonero di Paulo Fonseca durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del Milan, Conceicao .

Il dirigente rossonero ha anche parlato direttamente ai tifosi rossoneri prima di presentare il nuovo allenatore: «Abbiamo massimo rispetto dei tifosi e i primi ad essere non soddisfatti siamo noi per il rendimento in campionato. La Supercoppa è uno degli obiettivi di quest'anno. La responsabilità va condivisa tra tutti e dobbiamo prenderci tutti un pezzo di responsabilità. Nel Milan si è sempre pronti per il prossimo step, non ci sono momenti di panico, è tutto pronto per il dopo. Non serve presentare Conceicao. Lo abbiamo scelto perché è diretto, ha carattere è un vincente, ha avuto esperienza di arrivare in una squadra a metà campionato ed ha fatto bene come al Porto. Ha voluto subito la squadra in campo per lavorare. Noi dobbiamo metterlo nelle condizioni di rendere meglio possibile».