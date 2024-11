Andrea Zanchetta, tecnico dell'Inter Primavera, ai microfoni di Fcinter1908 ha commentato il successo per 3-2 contro il Cesena : "Sicuramente dal punto di vista dei risultati è un buon momento. 6 partite vinte di fila non è facile a questo livello. Oggi abbiamo un po' sofferto il Cesena, soprattutto nella seconda parte, ma ci sta, è una cosa per alcuni versi anche normale nella partita dopo la sosta, è un momento difficile da gestire, i ragazzi arrivano veramente all'ultimo e non è facile neanche per loro recuperare le energie da mettere in campo. L'hanno fatto bene per un tempo e 15 minuti, poi dopo è stata sofferenza".

"Sì, forse questa è la cosa più positiva della giornata, battiamo molto su questo tasto: non è facile per i ragazzi che sono coinvolti meno dare sempre un apporto positivo, sia in termini di atteggiamento che di risultati. Oggi l'hanno fatto molto bene, ma non avevo dubbi: li vedo allenarsi durante la settimana, sapevo che non avrei avuto giocatori che entravano in maniera sbagliata. Poi sono arrivati anche i gol, una cosa in più che mi fa molto piacere perchè so che non è facile rispondere sempre presente".