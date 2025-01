Empoli, De Sciglio: “Esposito? Già maturo per l’età che ha. Ci serve il suo aiuto”

Non solo la voce di Roberto D'Aversa sulla sponda dell'Empoli nel post partita di San Siro. Anche Mattia De Sciglio ha commentato la gara con l'Inter in conferenza stampa. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Gli ultimi risultati negativi ci hanno portato ad avere in campo meno spensieratezza che avevamo dimostrato fino a un mese fa. Fino al primo gol stasera abbiamo tenuto bene, ma giocavamo contro i Campioni d'Italia e sapevamo sarebbe stata più difficile delle altre. Siamo una squadra giovane, il livello di difficoltà era preventivabile. Dobbiamo continuare a credere in ciò che facciamo, perché in settimana lavoriamo molto bene. Quello che avevamo fatto prima nessuno ce l'aveva regalato".

"Cerco di aiutare dentro il campo, ma soprattutto fuori. Per giovani alle prime esperienze può essere facile fare un po' un up and down, ma bisogna tenere sempre il morale alto. Per una squadra che lotta per salvarsi la convinzione nei propri mezzi deve essere sempre alta".