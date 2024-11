Triplice fischio al Meazza. Spazio, dunque, alle parole dei protagonisti dopo Inter-Napoli. Qui le considerazioni di Simone Inzaghi in conferenza stampa, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Abbiamo fatto una grande gara, i ragazzi hanno meritato i complimenti contro un avversario forte. Non abbiamo perso le distanze, non abbiamo concesso nulla dopo lo svantaggio e nel secondo tempo siamo andati in dominio totale. Potevamo far gol in tante situazioni, da allenatore devo scindere il risultato dalla prestazione e ho fatto per questo i complimenti alla squadra".