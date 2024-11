«Il rigore? Nesta ha detto di non saper allenare i suoi difensori, non possono più intervenire come facevano una volta. Hanno più variabili, devono mettere le mani dietro, questi rigori in generale non ci piacciono ma li danno», ha sottolineato rispetto al penalty concesso ai nerazzurri poi sbagliato da Calhanoglu .

Mancato ingresso Frattesi

«Dispiacere per il mancato ingresso di Frattesi? Secondo me ha le sue chance, ha davanti centrocampisti veramente forti e per come gioca l'Inter diventa difficile, va molto di palleggio, lui è un altro tipo di giocatore e trova spazio in altre situazioni. In questa partita ha preferito mettere un calciatore che dà equilibrio come Zielinski. Per il Napoli è un risultato ottimo. L'Inter ha vinto solo uno scontro diretto su quattro giocati in casa e questa era una partita da vincere secondo me», ha concluso.