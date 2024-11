VERONA - "L'ambiente spinge tanto la squadra, hanno giocatori veloci e tecnici. Hanno alternato prestazioni buone a prestazioni negative. Saranno incattiviti, con voglia di riscatto e di fare risultato. Sarà difficilissima".

GIOVANI - "Abbiamo tanti giovani con margini di crescita importante. Abbiamo una rosa equilibrata, senza vedere se giovani o non giovani. I giovani hanno più probabilità di crescere, con il tempo crescono. Quelli più grandi sono una garanzia e vanno fatti rendere al massimo. Noi dobbiamo andare partita per partita. Se non si fa risultato a Verona non abbiamo fatto niente. Mi aspetto la stessa mentalità, l'altro giorno abbiamo meritato".

SOULÉ - "Ha giocato tanto Soulé, quasi tutte le partite prima di ammalarsi. Non vedo problemi. Poi lì ci sono giocatori come Dybala e Baldanzi e bisogna scegliere. Baldanzi sta facendo benissimo, Dybala bene. Soulé ha grandi margini di miglioramento. Poi coi giovani alcuni crescono più velocemente e altri meno, servono pazienza e serenità. Anche se qui è un ambiente di "tutto subito". Ricordo al Torino Buongiorno o Ricci".

DYBALA - "A livello umano secondo me lui ha colto l'importanza di quello che conta, ovvero del presentarsi sul campo e giocare bene a calcio. Il resto non interessa.. La partita deve essere preparata per vincere: è il nostro concetto chiave. Lui ha fatto il falso nove, ma anche in altre partite lui ha sempre libertà superiore rispetto agli altri, perché ha senso della partita. Quando gioca, gli diamo un po' più di libertà rispetto ad altri".

EL SHAARAWY - "Anche a destra? Lui e Zalewski preferiscono giocare a sinistra. Anche se Zalewski ha fatto bene in Europa League a destra".

ZALEWSKI - "Aveva solo crampi, ora c'è poco tempo per fare qualsiasi cosa e vediamo come sta".

DAHL - "È un ragazzo secondo me interessante, io lo vedo un po' come Angelino, come terzo e da quinto perde un po'. È simile a lui come passo e come tecnica, hanno più piede ma meno uno contro uno rispetto agli altri esterni. Si allena forte e ha grande mentalità, vediamo con il tempo, anche se proporlo da terzo o da quinto. È partito indietro ma mi sta piacendo".