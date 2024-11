"Io - ha evidenziato Sala - mi auguro che le squadre a questo punto, avendo fatto dei passi in avanti molto decisi, facciano una manifestazione d'interesse. Ma fino ad allora non abbiamo altro da fare. Abbiamo impiegato anche molto tempo dei nostri uffici per questa questione che per me non è la primaria a Milano ma certamente è delicata, riscuote tanto interesse dell'opinione pubblica e dei media e quindi per questo va gestita''.