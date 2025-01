Qazim Laçi è il giocatore che ha affiancato nella conferenza stampa alla vigilia della partita di CL contro l'Inter che si è tenuta all'Epet Arena, l'allenatore dello Sparta Praga, Friis. Al centrocampista di origini albanesi hanno chiesto del suo connazionale, Asllani. «Se l'ho sentito? Sinceramente non ci siamo né parlati, né scritti e non credo accadrà. Sarà semplicemente il mio rivale per 90 minuti. Se è una partita impossibile quella contro l'Inter? No, non credo sia una sfida impossibile».