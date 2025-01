«Lukáš Haraslín è disponibile e sarà pronto per iniziare la partita». L'allenatore dello Sparta Praga - Lars Friis - ha iniziato così la sua conferenza stampa, quella tradizionale della vigilia, che precede la partita di Champions contro l'Inter. In sostanza ha annunciato il rientro in squadra del giocatore: «È stato infortunato per tanto tempo e lo abbiamo recuperato con estrema attenzione perché il suo è un infortunio muscolare ricorrente, è positivo che possa giocare almeno un tempo», ha spiegato ai giornalisti facendo capire che partirà dalla panchina.