LIVE FCIN1908/ Sparta Praga-Inter, le parole di Inzaghi in conferenza stampa

L'obiettivo è lì, a portata di mano. Per centrarlo, l'Inter deve proseguire nel solco di quanto di buono fatto fino a questo momento. Conquistare gli ottavi di finale di Champions League, evitando lo spauracchio degli spareggi, consentirebbe di snellire un calendario già al limite del possibile nel mese di febbraio. L'ambizione nerazzurra fa tappa a Praga, dove domani la squadra di Inzaghi affronterà lo Sparta nel penultimo impegno della lunga fase a gironi. Alle 19 il mister alzerà il sipario in conferenza stampa all'epet ARENA: qui le sue parole, raccolte dall'inviato di FCINTER1908.IT in Repubblica Ceca.