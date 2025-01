Motta: “Napoli primo meritatamente. Juve dietro ma sarà grande gara”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato alla vigilia della partita contro il Napoli primo in classifica. Quando gli hanno chiesto di quanto serve di aver inciso sulla squadra dal suo arrivo sulla panchina bianconera, dato che Conte su quella azzurra ha inciso tanto, l'ex giocatore nerazzurro ha detto: «Come ho inciso? Non è una situazione simile. E' molto diversa in tanti aspetti. Sono soddisfatto di tante cose, di altre meno. Soprattutto se penso a qualche pareggio di troppo che abbiamo avuto, di cui ho già parlato. La nostra idea è sempre fare un grande lavoro in settimana per ottenere la vittoria. Abbiamo una squadra giovane ma con tanto talento. Abbiamo avuto qualche infortunio imprevisto e qualche difficoltà nel corso di questa stagione. Abbiamo avuto tanti cambiamenti necessari nella rosa, necessari per diversi motivi. Domani giocheremo una grande partita come Napoli-Juventus».