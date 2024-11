"Sono diversi giorni che siamo concentrati sul Genoa, ci sono ancora molte cose che devono far vedere visto il cambio di allenatore, ma sembra che giocheranno dal basso e sarà quindi una bella sfida, visto che è anche la nostra filosofia. Loro hanno buone individualità, qualità, sono una squadra compatta: non sarà facile batterli, ma è il nostro obiettivo. Mi aspetto che siano migliorati ancora rispetto alla partita col Cagliari. Dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare e non pensare troppo all'avversario". Lo ha detto il tecnico tedesco Kosta Runjaic , in conferenza stampa, presentando la gara casalinga della sua Udinese.

"Non posso dirvi come giocheremo. Nell'ultima settimana abbiamo testato anche la difesa a 4, è positivo poter giocare con due moduli - ha aggiunto - ma il fattore più importante è dare il 100% fin dall'inizio. Vedremo come giocheremo, c'è ancora tempo per decidere". Andando alla formazione, il tedesco ha spiegato che vedere "contemporaneamente Lucca e Davis è una possibilità, si completano e stanno imparando a capirsi sempre meglio. Anche in settimana abbiamo provato le due punte, poi abbiamo anche Thauvin e diversi giovani come Iker Bravo, abbiamo tante opzioni. Nell'ultima partita ho schierato il tridente, è una delle possibilità. Giochiamo in casa, saremo sostenuti dai tifosi, finora abbiamo fornito delle prestazioni convincenti nel nostro stadio e vogliamo continuare così anche se non sarà facile".