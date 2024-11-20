E' un vero e proprio calvario quello che sta attraversando Alexis Sanchez, che non ha ancora debuttato in questa stagione con la maglia dell'Udinese. E per rivedere il cileno in campo, come riporta il Messaggero Veneto, ci vorrà ancora tempo: "E' tornato a correre sul campo, anche se prima di calcare il manto erboso dello stadio Friuli con la sua maglietta numero sette dovrà passare ancora molte settimane su quello attiguo del centro sportivo Dino Bruneschi, là dove dovrà completare l’ultima tappa del lungo percorso cominciato dopo l’infortunio dello scorso 20 agosto.da quella data, esattamente tre mesi fa, Sanchez è stato catapultato in un’altra dimensione, quella prettamente caratteriale legata alla reazione dell’evento negativo, dell’incidente che gli ha imposto una quotidianità rimodulata sul duro lavoro riabilitativo e da programmare con pazienza e fiducia.

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La prossima parola adesso l’avrà il campo, dove il cileno dovrà rifare tutta la preparazione da capo, stando bene attento a non farsi trascinare dalla sua irrefrenabile voglia di bruciare le tappe. A riguardo, lo staff gli ha già fatto capire che l’idea di fare di tutto per festeggiare in campo il suo 36º compleanno del 19 dicembre va scartata a priori, pena una possibile ricaduta dalle conseguenze imprecisabili: quel giorno, però, potrebbe presentarsi a San Siro per vivere Inter-Udinese di Coppa Italia dalla panchina e salutare così il suo passato. Insomma, per essere guarito ed efficiente, Sanchez dovrà portare ancora pazienza e seguire in modo pedissequo l’iter redatto dagli specialisti che seguiranno il suo lavoro con l’obiettivo di riportarlo in campo con l’anno nuovo, possibilmente entro gennaio".