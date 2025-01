Inter, Inzaghi: “Cammino non scontato, manca un punto. Tutte in Europa…”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio del match con lo Sparta Praga. Qui le sue considerazioni, raccolte dall’inviato di Fcinter1908.it all’epet ARENA: "Abbiamo fatto un'ottima partita, organizzata, contro una squadra fisica. Dovevamo prestare grande attenzione, la squadra è rimasta molto concentrata. Abbiamo avuto tante occasioni per fare il secondo gol, ce ne hanno annullato uno per un tacchetto di Dimarco. Non è una cosa scontata quanto fatto, ci manca ancora un punto per la qualificazione".