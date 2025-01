Classifica Champions: le proiezioni per l’Inter e le altre italiane

Le squadre che oggi sono tra la prima e la 18esima posizione sono quelle che si sono qualificate ai play-off in maniera aritmetica. Servirà l'ultimo turno per stabilire quali squadre saranno le prime otto in classifica e si qualificheranno direttamente agli ottavi. La classifica sarà anche importante per stabilire anche chi giocherà in casa e chi fuori la prima o la seconda gara dei play off o chi sarà testa di serie per il sorteggio di venerdì 31 gennaio.