Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Supercoppa contro il Milan: "Non ho mai visto una squadra entrare in campo per perdere e non siamo noi di sicuro. Domani è una competizione diversa: o vinci e vai in finale o è finita. Questo dà uno stimolo in più per andare in campo e fare quello che sappiamo al massimo come squadra pensando sempre di vincere la partita. Il Milan è una grande squadra che ha buoni giocatori, ha un allenatore che ha fatto un ottimo lavoro al Porto: abbiamo grande rispetto sapendo che competeremo di sicuro dando il massimo.