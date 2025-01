La ThuLa, insieme, non segna dal 10 maggio, dalla scampagnata di Frosinone a seconda stella già sul petto. Non che l’Inter abbia mai veramente sofferto della mancanza di una loro gioia di coppia, anche perché le strade per il gol sono comunque infinite: finora sono andati in rete in A addirittura 15 giocatori diversi, più di qualsiasi altra squadra in Europa. Semmai, il problema è stata la vena di Lautaro, a lungo lontano parente del Toro che fu. L’aver rotto l’incantesimo in Sardegna dopo 624’ ha, però, cambiato l’umore del capitano e illuminato di nuove speranze il 2025: ora l’argentino è molto più sereno oltre a quella maschera impenetrabile, lo sanno e ne sono felici compagni e allenatore. Non bastasse, in ogni Supercoppa che ha giocato, Martinez ha sempre preso uno scalpo, tre reti su tre edizioni vinte, l’ultima liberatoria contro il Napoli un anno fa.