Di lui ha parlato recentemente anche Simone Inzaghi: "Se vedo Frattesi ancora a lungo all'Inter? Assolutamente sì, poi nell'Inter come in altre squadre c'è concorrenza: ma sta lavorando molto bene". Il centrocampista, come detto, non ha trovato grande spazio ultimamente e sembra essere scivolato ultimo nelle gerarchie a centrocampo: al momento a bilancio pesa poco più di 22 milioni di euro e solo un'offerta superiore a quella cifra (e non di poco) potrebbe far vacillare l'Inter a gennaio. Altrimenti se ne riparlerà in estate.