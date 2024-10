L'Inter, mercoledì 30 ottobre, scenderà in campo in Serie A nell'unico turno infrasettimanale della stagione 2024/25: di fronte l'Empoli

L' Inter , mercoledì 30 ottobre, scenderà in campo in Serie A nell'unico turno infrasettimanale della stagione 2024/25, quando nella decima giornata sfiderà l'Empoli.

EMPOLI-INTER, DOVE VEDERLA IN TV

Empoli-Inter si disputerà mercoledì 30 ottobre alle ore 18:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.