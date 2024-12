Youth League, domani Bayer Leverkusen-Inter: ecco dove vedere la partita

IL MOMENTO DEI NERAZZURRI

La Primavera interista arriva da cinque vittorie su cinque gare in Youth League. Il cammino europeo dei nerazzurri è iniziato con una convincente vittoria per 4-2 sul campo del Manchester City, impreziosita dalla straordinaria doppietta di Berenbruch e dalle reti di Lavelli e Alexiou. Nel secondo incontro, giocato tra le mura amiche, l’Inter ha rifilato un poker anche alla Stella Rossa: il 4-0 finale è stato firmato da Topalovic, Cocchi, De Pieri e Mosconi. Nel terzo match, la squadra di Zanchetta ha mostrato grande carattere superando lo Young Boys per 3-2 nonostante l’inferiorità numerica, grazie ai gol di Della Mora, Cocchi e Alexiou. Nella quarta giornata, il dominio nerazzurro è proseguito con un netto 4-1 ai danni dell’Arsenal, con De Pieri, Spinaccè, Pinotti e Lavelli a segno. Infine, la vittoria contro il Lipsia per 3-2 con la straordinaria doppietta di Topalovic e la rete di Spinaccè. I nerazzurri occupano il primo posto in solitaria classifica con 15 punti: in questo momento hanno il miglior attacco con diciotto reti realizzate. Sono invece sette i gol subiti.