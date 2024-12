“Lautaro ha avuto tre occasioni e non ha segnato, ma lavora sempre per la squadra. Il Parma era un avversario insidioso in ripartenza, l’Inter è stata paziente, il gol arriva al 40’. E, soprattutto, in questa gara è giusto sottolineare Dimarco, ma se avete visto l’uomo in più è stato Mkhitaryan, ancora una volta. L’Inter abbassava Calhanoglu, ma l’uomo in più è stato l’armeno.