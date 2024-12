"Non è ovviamente la squadra dominante dell'anno scorso, anche perchè probabilmente è stata una stagione irripetibile dove è andato tutto nel migliore dei modi. Era difficile pensare che si potessero ripetere. Tutto sommato stanno reggendo anche abbastanza bene: ci sono state prestazioni meno entusiasmanti a livello di gioco. Contro il Liverpool hanno preso una di quelle legnate che vanno oltre al 4-0 finale, contro il Bayern in campionato è finita 1-1 ma potevano perdere 7-1, poi hanno passato il turno in Coppa perchè Neuer ha fatto un errore gravissimo e hanno giocato in 11 contro 10. Non sono brillantissimi, secondo me qualcuno è riuscito a prendere le contromisure".

Quanto è cambiato rispetto alla scorsa stagione?

"Sono meno entusiasmanti, ma non è che sia cambiato molto, i giocatori sono quelli e i nuovi innesti non hanno inciso più di tanto: Aleix Garcia gioca ogni tanto, Terrier si è fatto male all'inizio... Adesso sono senza attaccanti, ma tutti si inseriscono: teoricamente sono molto offensivi, quest'anno riescono a esserlo di meno. L'anno scorso Grimaldo non riusciva a prenderlo nessuno, ora ne mettono due su di lui e due su Frimpong".

Xabi Alonso dovrà fare a meno di Boniface, Hofmann e Adli, tutti elementi offensivi: quanto pesano queste assenze?

"È un problema relativo, sono abituati a giocare senza il centravanti. Adli si è fatto male in Champions con il Brest in un'azione in cui ha subito un fallo incredibile, con l'arbitro che neanche ha fischiato. Boniface ne sta combinando una dopo l'altra fuori dal campo, Hofmann è un tuttofare ma ultimamente non era quasi mai titolare".

In compenso rientra Schick...

"Può essere una soluzione a partita in corso, quando magari butti il pallone per aria. Fa delle cose incredibili, ci sono delle volte in cui dici che è un giocatore fortissimo e altre in cui lasciamo perdere".

La stella rimane Florian Wirtz, uno che non sembra voler smettere di migliorare: dove può arrivare uno come lui?

"Dipenderà anche da dove andrà a finire e dal carattere, che però mi sembra bello tosto al contrario di Havertz. Staremo a vedere, ma è chiaro che la Germania con Wirtz e con Musiala si divertirà parecchio".

Xabi Alonso, dopo lo splendido lavoro della scorsa stagione, ha scelto di rimanere al Bayer Leverkusen: condividi la sua scelta? È giusto considerarlo un predestinato della panchina?

"Direi proprio di sì. Ho avuto la fortuna di vederlo giocare ed era "l'allenatore" di quasi tutte le squadre in cui ha giocato, dal Liverpool al Real Madrid, ma anche al Bayern Monaco dove era a fine carriera, si muoveva un po' di meno, ma dirigeva il traffico che era un piacere. Si capiva che avrebbe fatto l'allenatore, sono stati bravi al Bayer Leverkusen a crederci. È davvero molto bravo, e quello che fa impressione è come gioca ancora quando si allena con la squadra: fa dei lanci di 75 metri che i suoi giocatori lo guardano attoniti! Aveva la possibilità di andarsene, ma per me è stato giusto rimanere a Leverkusen, anche per una questione di riconoscenza: hai vinto il titolo, vai a giocarti la Champions. una scelta che ci può stare".

Bayer Leverkusen e Inter si affronteranno con lo stesso modulo, il 3-5-2, seppur con interpretazioni diverse: dove si potrà decidere la sfida?

"Sicuramente sulle fasce, i duelli in quelle zone di campo saranno fondamentali. Bloccare il Bayer Leverkusen sulle fasce è fondamentale, e anche l'Inter è messa più che bene: sarà tosta. Sarà piuttosto divertente vedere Dimarco e frimpong: una telecamera solo su loro due la metterei volentieri".