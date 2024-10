FCIN1908/ Inter, la probabile formazione per Roma: le scelte sulla destra

Nerazzurri oggi in campo per l'ultimo allenamento prima della partenza verso la capitale in programma nel pomeriggio

E' di nuovo - e finalmente - vigilia di campionato. L'Inter torna in campo domani sera all'Olimpico contro la Roma, nel tentativo di iniziare al meglio un filotto di partite che terminerà con lo scontro diretto con il Napoli prima della sosta di novembre. Simone Inzaghi farà a meno di Zielinski e Asllani, che proverà comunque a recuperare per la trasferta di Champions League con lo Young Boys.

Spazio a chi finora ha dato più certezze all'allenatore nerazzurro. In difesa, stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, Pavard è in vantaggio su Bisseck per completare il pacchetto di difesa con Acerbi e Bastoni. A metà campo, invece, ci saranno i titolarissimi Barella, al rientro dall'infortunio, Calhanoglu e Mkhitaryan. Frattesi, ancora in gol con l'Italia, sarà pronto a subentrare a gara in corso. In panchina confermata anche la presenza del giovane Berenbruch. Darmian preferito a Dumfries, salvo sorprese, e Dimarco sulla sinistra.