Per la sfida di domenica il Meazza sarà ovviamente tutto esaurito, ma esiste ancora la possibilità per chi volesse di assicurarsi gli ultimi tagliandi disponibili. I possessori dell'Abbonamento Plus - qualora non potessero partecipare all'evento - hanno infatti la possibilità di rimettere in vendita il proprio posto attraverso la piattaforma ufficiale di rivendita. Questa operazione non è consentita ai possessori dell'Abbonamento Base. I tagliandi rimessi in vendita saranno visibili su inter.it/tickets