"Per il match con l’Inter, Motta non recupererà né Koopmeiners che potrebbe tornare con l’Udinese, né Nico Gonzalez, in dubbio anche per la trasferta in Friuli, né Douglas Luiz che dovrebbe saltare per precauzione solo la gara di Milano dopo il fastidio muscolare avvertito nel riscaldamento pochi minuti prima dell’inizio della sfida contro lo Stoccarda".