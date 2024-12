Fantacalcio, le probabili formazioni di Lecce-Lazio: torna Castellanos

LECCE - Scelte obbligate in difesa per il Lecce: out Gallo e Gaspar, Pelmard è stato escluso dalla prima squadra dopo i fatti di ieri notte. Pronti quindi Guilbert, Baschirotto, Jean e Dorgu: a centrocampo con Coulibaly e Rafia sarà confermato Berisha, come annunciato da Giampaolo in conferenza. In attacco c'è Krstovic: "Lui rigorista? Il rigore non ha nulla di razionale. Se se la sente calcia, se vuol far passare il periodo lascia. Domani decideremo. Non deve essere una scelta di egoismo, dipende dalla sicurezza del giocatore", ha detto di lui Giampaolo. A destra pronto Tete Morente, mentre a sinistra testa a testa tra Rebic e Pierotti. Ancora out Banda.