Fantacalcio, le probabili formazioni di Roma-Atalanta: da Dybala a Retegui

ATALANTA - Posticipo del lunedì per l'Atalanta e più tempo per studiare la formazione per il tecnico Gian Piero Gasperini. Pronta la conferma di Lookman e Retegui in attacco con Pasalic che prova ad insidiare De Ketelaere, che però è al momento favorito. In mezzo non si toccano De Roon e Ederson, Bellanova pronto a riprendersi una maglia da titolare a destra: è favorito su Cuadrado con Ruggeri a sinistra. In difesa testa a testa tra Kossounou e Djimsiti per l'ultima maglia disponibile accanto a Hien e Kolasinac.