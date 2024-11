Come riferisce Sky Sport, è terminato l'allenamento mattutino dei ragazzi di Inzaghi: Frattesi e Acerbi hanno svolto parte della seduta in gruppo e, dunque, fanno progressi. L'allenamento di domani sarà cruciale per capire se l'allenatore deciderà di portarli con la squadra a Firenze. Discorso diverso per Carlos Augusto, che ha avuto un lieve affaticamento e che quindi risulta in dubbio per la partita.