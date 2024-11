Dopo la vittoria a Verona per 5-0, l'Inter si concentra sulla Champions League e sulla sfida con il Lipsia. Gara importante per poter avvicinare ancora di più il traguardo degli ottavi senza passare dai playoff. Inzaghi cambia ancora formazione, ma guarda dritto ai tre punti.

DOVE VEDERLA

Inter-Lipsia si disputerà martedì 26 novembre alle 21:00 a San Siro. Sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.