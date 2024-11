Chiederà uno sforzo ai suoi, in un calendario che non lascia tregua. Simone Inzaghi cambierà qualcosa tra Venezia, Arsenal e Napoli, ma in generale sceglierà di... non scegliere. Vuole il bottino pieno in Serie A per avvicinarsi e magari raggiungere il Napoli subito, ma anche in Champions League spera di battere l'Arsenal. Andare avanti in campo internazionale, infatti, sarebbe un vantaggio anche per il campionato. Spiega la Gazzetta dello Sport: