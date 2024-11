Questa mattina l'Inter si è allenata ad Appiano Gentile in vista della partita di domani sera contro il Venezia (alle 20.45 il fischio d'inizio). Da quanto raccolto da FCINTER1908.IT si sono allenati a parte sia Carlos Augusto che Asllani. L'ex Monza dovrebbe rientrare nella gara con il Verona. Il giocatore albanese, che nei giorni scorsi ha tentato di accelerare il recupero data l'assenza di Calhanoglu, proseguirà il percorso di recupero e non sarà a disposizione per la gara di domani.