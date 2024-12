"Parma e Bayer Leverkusen: tutto in 5 giorni. Ma con il deciso proposito di fare bottino pieno. Dopo la sospensione della gara con la Fiorentina e il conseguente -4 dal Napoli, l’Inter non vuole e non può permettersi altri stop in campionato. Mentre in Champions il traguardo degli ottavi diretti è ormai ad un passo: tanto vale, quindi, tagliarlo il primo possibile, in modo da evitare pericolose volate". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito al doppio impegno per l'Inter.

"Come già sottolineato, non ci sono margini per altri passi falsi. Il Parma, quindi, è un ostacolo che deve obbligatoriamente essere superato. E con i 3 punti, arriverebbe anche un pizzico di pressione per il Napoli, che domenica sera andrebbe ad affrontare nuovamente la Lazio con il fiato sul collo di Lautaro e compagni. Non essendo in Europa (e non avendo nemmeno la Supercoppa da giocare a gennaio), i partenopei hanno il vantaggio di poter preparare con calma ogni impegno, amministrando le energie. Ma l’Inter, in questi giorni, ha potuto recuperato un po’ di forze, anche grazie all’interruzione del match con la Viola. Inoltre i 5 giorni di intervallo prima di scendere in campo a Leverkusen permettono un adeguato recupero. Come i 6 che separeranno l’impegno europeo dalla sfida con la Lazio, in calendario lunedì 16. Significa che Inzaghi ridurrà il turnover? Magari sarà meno massiccio, ma si andrà comunque avanti con le rotazioni", aggiunge poi il quotidiano.