L’attenzione è alta, perché l’impegno che chiude questo snodo di campionato mette in palio addirittura il sorpasso in vetta. S’intrecciano tanti temi in Inter-Napoli di domani, ma quello della classifica vale senz’altro più di tutti. Simone Inzaghi per questo tiene a rapporto la squadra anche stasera ad Appiano Gentile, convocando il ritiro, contrariamente a quanto accaduto prima di Venezia e Arsenal.