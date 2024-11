Il Napoli di Antonio Conte scende in campo a San Siro contro l'Inter per consolidare il primato in classifica e per evitare il sorpasso

Marco Macca Redattore 10 novembre - 13:00

Il Napoli di Antonio Conte scende in campo a San Siro contro l'Inter per consolidare il primato in classifica e per evitare il sorpasso dei nerazzurri. Scrive la Gazzetta dello Sport: