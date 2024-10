Le parole dell'ex giocatore sulla squadra di Simone Inzaghi: "Rimane la più forte, ma non puoi mantenere questa fase così a lungo"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex giocatore, ha parlato così del momento dell'Inter di Simone Inzaghi: "L'Inter non ha mollato, ma ha perso quel sacrificio che l'ha contraddistinta lo scorso anno. Rimane la più forte, ma non puoi mantenere questa fase così a lungo", le sue parole.