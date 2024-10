Intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Zero, l'ex giocatore torna su Inter-Juve

Intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Zero, Stefan Schwoch ha parlato della rinascita del Napoli con Conte in panchina ed è tornato sul pareggio tra Inter-Juve. "Conte ha rigenerato un po’ tutti, questa squadra è molto diversa da quella dell’anno scorso. Ha fatto rinascere un po’ tutti Conte. Fare una partita a settimana è un vantaggio importante e il Napoli deve sfruttare al massimo questo vantaggio".

"Inter-Juventus e Pallone d’Oro a Rodri? Credo che lo meritasse Vinicius Jr, perché ha fatto una stagione straordinaria. In Inter-Juventus ci sono stati tanti gol, ma non credo che gli allenatori siano contenti di aver preso tutti questi gol. Partita spettacolare, ma ha messo in luce problemi difensivi".